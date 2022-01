Altra mattinata di incontri. Da Pd e Italia Viva il 'no' al nome di Franco Frattini, messo sul tavolo da Salvini e Conte

Altra mattinata di incontri, in vista della seconda votazione a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica, dopo la fumata nera di ieri, in cui si sono contate 672 schede bianche.

Tajani: “Senza Draghi impossibile tenere unita maggioranza”

“Mario Draghi dal nostro punto di vista come da quello di tutti i giornali internazionali è indispensabile per tenere unità una maggioranza che non è politica senza Draghi è impossibile tenere in piedi un governo di unità nazionale che sconfigga il Covid e metta in campo il PNRR”. Lo dice il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intercettato dai cronisti fuori dalla Camera.

Centrodestra presenta nel pomeriggio rosa di nomi per il Quirinale

Vertice di centrodestra oggi al 15, al termine del quale la coalizione presenterà oggi pomeriggio una rosa dei nomi per il Quirinale. Alle 16 conferenza stampa con la presidente di FdI Giorgia Meloni, il leader leghista Matteo Salvini e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Nella rosa proposta dal centrodestra ci sono personalità che hanno ovviamente sensibilità di centrodestra e obbediscono a quell’identikit di autorevolezza, di competenza e garanzia per le Istituzioni come viene richiesto per la Presidenza della Repubblica. Il comportamento di Silvio Berlusconi, come riconosciuto da più parti, è stato ancora una volta un comportamento da statista, all’altezza della sua storia e del suo percorso politico e professionale”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a ‘L’Aria che Tira’ in onda su La7

M5S, Pd e Leu verso scheda bianca anche in seconda votazione

Alle 15 di oggi pomeriggio nuova riunione tra Movimento 5 Stelle, Pd e Leu, per fare il punto della situazione sulle trattative per il Quirinale. A quanto si apprende, l’indicazione anche oggi, per la seconda giornata di votazioni, sarebbe di confermare la scheda bianca.

Quirinale, Letta: “Giovedì momento gisuto per trovare nome”

Secondo il segreatrio del Pd, Enrico Letta, poiché “centrodestra e centrosinistra non hanno la maggioranza in Parlamento, dobbiamo trovare un accordo ed è il motivo per il quale le prime tre votazioni non avranno un esito positivo. Dalla quarta servirà il 51% e io credo che giovedì sarà il momento giusto per trovare il giusto candidato“. Letta – che alle 15 di oggi pomeriggio, poco prima della seconda votazione alla Camera incontrerà di uovo il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e quello di Leu Roberto Speranza – ne ha parlato in un’intervista alla Cnbc.

“Abbiamo bisogno di un profilo atlantista e che rassicuri i mercati. Quando parlo di atlantismo mi riferisco a quello che sta accadendo fra Ucraina e Russia. Dobbiamo difendere l’Ucraina”, spiega poi il segretario dem. “Abbiamo bisogno di qualcuno che unisca il Paese, come ha fatto Mattarella, e che sappia rassicurare e che sappia riaffermare chiaramente l’atlantismo dell’Italia – ha aggiunto – È uno dei requisiti più importanti in questo momento”.

Fronte Pd-Italia Viva per bloccare candidatura Frattini

Nel frattempo emergono nuove indiscrezioni legate ai nomi e ai candidati al Cole: muro Pd-Iv sul nome di Franco Frattini quale possibile presidente della Repubblica. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, infatti, il nome dell’ex ministro degli Esteri sarebbe stato messo sul tavolo nel corso dell’incontro che c’è stato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. “C’è un’operazione dei due che tenta di andare in questa direzione”, viene spiegato, ma la candidatura viene subito stoppata da Pd e Iv dopo alcuni contatti tra Enrico Letta e Matteo Renzi.

“Sulla questione della collocazione internazionale dell’Italia non si scherza, Italia Viva non sosterrà candidati che non abbiano un profilo in purezza europeista e atlantista. Chi ha orecchie per intendere intenda – dice chiaro in diretta su radio Leopolda il leader di Iv Matteo Renzi – su questo punto faremo le barricate”. Poco dopo è la volta di Lia Quartapelle responsabile Affari internazionali e Europa nella Segreteria Pd, che su Twitter scrive: “La scelta del Presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina ci ricordano che all’Italia serve un o una Presidente della Repubblica chiaramente europeista, atlantista, senza ombre di ambiguità nel rapporto con la Russia”. Il cinguettio viene poi ritwittato anche da Francesco Bonifazi, senatore Iv vicinissimo a Renzi.

La scelta del Presidente della Repubblica non ha solo ricadute interne. I venti di guerra che soffiano dall’Ucraina ci ricordano che all’Italia serve un o una Presidente della Repubblica chiaramente europeista, atlantista, senza ombre di ambiguità nel rapporto con la Russia. — Lia Quartapelle 🇮🇹🇪🇺 (@LiaQuartapelle) January 25, 2022

Quirinale: Salvini incontra i gruppi e i grandi elettori del Carroccio

Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato questa mattina i gruppi parlamentari e i delegati regionali del Carroccio: “il senatore Matteo Salvini è al lavoro su alcuni nomi – donne e uomini – di altissimo profilo. Nessuna confusione né perdite di tempo: la Lega vuole essere garante di stabilità, responsabilità e concretezza”, si legge in una nota della Lega. “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto. È infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il presidente Draghi immaginare che in questa fase – anziché discutere di temi reali come caro-energia, inflazione, scenari internazionali, opere pubbliche o Covid – siano impegnati a parlare di equilibri di governo”, aggiunge la nota della Lega.

“Credo che l’incontro fra Draghi e Salvini sia stato molto cordiale nel senso che può esserci stato un confronto sul prosieguo della legislatura. Penso che l’incontro sia andato bene e si è parlato del prosieguo della legislatura, ma il nome del presidente della Repubblica lo fanno i partiti, non lo fa palazzo Chigi“, spiega il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, parlando con i cronisti all’arrivo Montecitorio. È bene che Draghi “resti a Palazzo Chigi e per la presidenza della Repubblica poniamo dei nomi dell’area di centrodestra, quindi personalità del mondo politico”, ha sottolineato.

Alla riunione dei gruppi della Lega anche Umberto Bossi, a cui è stata riservata una standing ovation: Salvini ha ringraziato pubblicamente il Senatur, che per partecipare all’elezione del presidente della Repubblica è arrivato da Varese in macchina.

