Il capogruppo del Carroccio alla Camera: "Il nome del presidente della Repubblica lo fanno i partiti"

(LaPresse) “In giornata uscirà la rosa di nomi su cui il centro destra si compatterà. Draghi? Non sarà nella rosa, non mettiamo veti ovviamente ma per noi la sua autorevolezza e capacità deve restare a Palazzo Chigi”. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, parlando con i cronisti all’arrivo Montecitorio. “Credo però che l’incontro tra Draghi e Salvini sia stato molto cordiale rinnovando la nostra fiducia nel premier. Il nome però lo fanno i partiti non palazzo Chigi e non credo che Draghi stia facendo da solo campagna per andare al Colle”, ha aggiunto Molinari che ha poi concluso: “Ci sono molte ricostruzioni e speculazioni ma il presidente del Consiglio non sta facendo autopromozione”.

