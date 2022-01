Il voto oggi al via alle 15 alla Camera

I leader di Pd, Leu e Movimento Cinque Stelle, Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, confermano la scheda bianca nel primo voto del Presidente della Repubblica che prenderà il via oggi, alle 15, a Montecitorio. In mattinata, nella sala Tatarella della Camera, si è svolto il vertice di centrosinistra sul Quirinale. Presenti il segretario Dem Enrico Letta e le capigruppo di Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi il leader M5S Giuseppe Conte con il presidente dei deputati Davide Crippa e dei senatori Mariolina Castellone e il numero uno di Leu Roberto Speranza con i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. Sul tavolo la scelta della coalizione sul primo voto per l’elezione del presidente della Repubblica.

“Ci saranno tre giorni di schede bianche e poi giovedì arriverà una proposta condivisa”, ha detto anche il presidente di Italia Viva Ettore Rosato fuori da Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata