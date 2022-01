A Villa Grande Salvini, Meloni, Lupi, Cesa, Brugnaro, Tajani e Gianni Letta

E’ iniziato a Villa Grande il vertice del centrodestra per affrontare la questione legata al Quirinale. Nella residenza romana di Silvio Berlusconi sono presenti i leader di Lega e Fdi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, e il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro. Presenti anche Gianni Letta, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani e il senatore di Fdi Ignazio La Russa.

Tutti si attendono che Berlusconi sciolga la riserva, ma i commensali che siedono nella dimora che fu di Franco Zeffirelli, molto probabilmente resteranno delusi. Il Cav non ha ancora terminato la sua ‘operazione scoiattolo’, mancano ancora 10 giorni all’ora X (il 24 gennaio alle 15) e la sua eventuale entrata in gioco sarà possibile solo dopo la quarta votazione. “C’è tempo”, ripete l’uomo di Arcore anche se cominciano ad essere troppe le dichiarazioni in chiaro di parlamentari contattate dall’ex premier.

Berlusconi, racconta chi ha avuto modo di parlargli “vuole essere il presidente di tutti”, coinvolgere e non dividere, e per farlo “ha tutte le carte in regola. Anche l’appello di Gianni Letta di ieri, viene spiegato, non è stata una bacchettata a Berlusconi, piuttosto un invito al Parlamento ad agire senza pregiudizi, come ha fatto in occasione della Commemorazione di David Sassoli. “Il clima che si respirava l’altro giorno era straordinario, di serenità e di armonia, di desiderio da tutte le parti di contribuire a guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte”, scandisce davanti la Camera ardente del presidente del Parlamento europeo, venuto a mancare.

La partita tuttavia è ancora da giocare e si fa in salita. Dentro la coalizione restano i dubbi di Coraggio Italia, con Gaetano Quagliariello che invita il leader azzurro “a farsi molto bene i conti, di essere sicuro di avere veramente almeno una chance di riuscire” a vincere la partita del Quirinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata