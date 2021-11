La ministra per gli Affari regionali al 'Welfare Italia Forum 2021' organizzato dal Gruppo Unipol

(LaPresse) “Fondamentale difendere il nostro welfare state con la consapevolezza che il nostro investimento in sanità, sociale e istruzione vale oltre il 60% della spesa pubblica”. Così la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini parlando a margine del ‘Welfare Italia Forum 2021’, organizzato dal Gruppo Unipol. “Tutto ciò è messo a repentaglio da un grave problema demografico legato alla riduzione delle nascite”, ha spiegato la ministra sottolineando che “bisogna invertire la tendenza”. “Occorre lavorare con le regioni per mettere a punto e ottimizzare il modello di welfare che abbiamo ereditato e che rappresenta sicuramente delle garanzie ma che va anche un poco rivisto”, ha concluso Gelmini.

