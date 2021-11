Le parole del ministro a 18 anni dall’attentato costato la vita a 19 italiani

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha ricordato “i caduti delle missioni internazionali, nella data in cui ricordiamo i caduti di Nassiriya”. Parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea nazionale di Federmanager, a Roma, dopo aver partecipato alle commemorazioni dell’attentato che 18 anni fa costò la vita a 19 italiani, di cui 17 militari e 2 civili, e a 9 cittadini iracheni. “Ricordiamo anche tutti i caduti, delle missioni di pace, di stabilizzazione a cui l’Italia ha partecipato, lo abbiamo fatto incontrando le loro famiglie e stringendole ancora in un abbraccio di solidarietà e di affetto e ricordando il sacrificio dei loro cari che hanno testimoniato i valori su cui hanno giurato”, ha aggiunto Guerini che ha poi concluso: “Si tratta di un giorno importante dal grande significato per le forze armate”.

