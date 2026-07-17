Caso Roggero, Calderoli: "Stimolerei il meno possibile Mattarella"

“Confronto Minetti-Roggero? Io non farei questi confronti e stimolerei il meno possibile il Presidente Sergio Mattarella, perché è una persona di buon senso che non va troppo spinto per portare a casa quel risultato. Lasciamo che ragioni, perché poi è una persona in grado di decidere da sola quello che è giusto, ed è giusto che quella persona non stia in carcere”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, arrivato alla festa della Lega di Cisano Bergamasco, con la maglietta ‘Io sto Mario’ in solidarietà di Mario Roggero.