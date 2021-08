Così il ministro della Difesa parlando della missione italiana

(LaPresse) “Le evacuazioni sono la nostra priorità, stiamo facendo uno sforzo enorme per portare in sicurezza tante persone che sono esposte per aver collaborato con le organizzazioni occidentali, per giornalisti, per gli attivisti dei diritti civili. Adesso siamo concentrati su questo”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parlando della missione italiana in Afghanistan.

Leggi anche: Afghanistan, Di Maio: “L’Europa assuma un forte impegno a tutela di chi fugge dai talebani”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata