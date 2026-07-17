Sicurezza, Meloni ad agenti: "Stato non si volta dall'altra parte e vi copre le spalle"

Giorgia Meloni ha salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Affiancata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la presidente del Consiglio ha ringraziato gli agenti e ha tenuto un discorso in cui ha ribadito che, in materia di sicurezza, il suo governo vuole dare “il segnale che non esistono zone franche“. “Tolleranza zero“, ha affermato la premier, che ha ripetuto il concetto anche con un post su X. “Lo Stato non si volta dall’altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà”, ha scritto Meloni.