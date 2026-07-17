Venezia, scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro lo yacht Boardwalk

A Venezia brevi scontri tra polizia in tenuta antisommossa e manifestanti in protesta contro la presenza nella Laguna dell’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta, arrivato in città a bordo del suo yacht “Boardwalk” da 117 metri. Circa cento agenti sono stati schierati a protezione dell’imbarcazione e il corteo, a cui avrebbero partecipato oltre 300 persone, ha marciato verso di loro, reggendo in testa un maxi striscione con la scritta “Venezia non si U$A“. I manifestanti hanno contestato lo sfoggio di ricchezza espresso dal maxi yacht e hanno scandito slogan in favore della lotta alla crisi climatica.

Nel tardo pomeriggio, quando le persone in protesta si sono avvicinate al molo in cui è ormeggiata l’imbarcazione, si è giunti allo scontro, anche se breve: le forze dell’ordine hanno chiesto alle persone in corteo di fermarsi, ma loro non lo hanno fatto. Gli agenti hanno caricato tra gli insulti e le urla dei manifestanti, ma non ci sarebbero stati feriti né momenti particolarmente violenti. Il corteo ha poi proseguito su via Garibaldi fino a sciogliersi.