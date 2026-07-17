Attentato a Monaco, Sbu recupera nuovo video dell'attacco a Ermolaev con il momento dell'esplosione

Gli specialisti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu) sono riusciti a recuperare un nuovo video del tentato assassinio dell’oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. Si tratta della registrazione video proveniente da una telecamera che gli autori del reato avevano installato per avere una prova dell’avvenuto attacco e che avevano in seguito tentato di distruggere. Nel filmato si vede uno degli attentatori, probabilmente Anastasia Berezovskaya, piazzare qualcosa all’ingresso del palazzo dove stavano facendo ritorno Ermolaev, sua moglie e suo figlio, ripresi mentre si avvicinano. Quando i tre sono quasi all’ingresso, si vede l’esplosione. La telecamera che riprende la scena viene bruscamente spostata.