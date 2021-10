Il premier: "La lotta al cambiamento climatico coinvolge il mondo intero"

(LaPresse) Sul clima “ci troviamo di fronte a una scelta semplice: possiamo agire ora o pentircene in seguito”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprendo la seconda giornata di lavori al G20 di Roma. “Con l’accordo di Parigi, ci siamo impegnati ad affrontare collettivamente il riscaldamento globale. Ma i passi in avanti che abbiamo intrapreso da allora si sono rivelati insufficienti. Gli scienziati ci dicono che, con le politiche attuali, le conseguenze del cambiamento climatico per l’ambiente e la popolazione mondiale saranno catastrofiche. Il costo dell’azione, per quanto alto possa sembrare, è banale rispetto al prezzo dell’inerzia”, ha aggiunto Draghi.

