Si chiude il summit capitolino che ha come protagonisti i 20 Grandi della Terra. L'intervento del principe Carlo: "Cop26 è l'ultima chance"

Inizia in modo inusuale la seconda giornata di lavori al G20 di Roma. I Grandi del mondo si sono ritrovati davanti alla Fontana di Trevi per una foto ricordo con tanto di lancio di monetina nel celebre monumento della Capitale. A fare gli onori di casa sempre il presidente del Consiglio Mario Draghi.

A palazzo Poli i leader mondiali hanno ricevuto un sacchetto con dentro un euro italiano che hanno poi lanciato, come da tradizione, nella fontana con le spalle all’acqua in segno beneaugurante. Alle 10.30 previsto l’avvio dei lavori alla Nuvola. Sul tavolo il dossier sul clima, ancora in salita. Nella prima giornata di lavori, i 20 grandi del mondo hanno ratificato il sostegno unanime globale sulle grandi multinazionali al 15%, così come hanno raggiunto l’intesa sull’obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione mondiale contro il covid entro il 2022.

Ieri il premier italiano, Mario Draghi, nel suo intervento, ha sottolineato che “il multilateralismo è la sola risposta possibile ai problemi che dobbiamo affrontare, dal covid, al clima passando per le tassazioni”.

Nella bozza d’accordo impegno per emissioni zero entro ‘metà secolo’ e fondo da 100 miliardi

Raggiungere l’obiettivo di emissioni zero “entro metà secolo”. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, l’impegno messo nero su bianco nella dichiarazione finale del G20 in corso a Roma. Non si sarebbe quindi riusciti a raggiungere l’intesa sulla scadenza, più precisa, del “2050”. Nella bozza finale della dichiarazione conclusiva del G20 è presente il fondo da 100 miliardi per sostenere i Paesi in via di sviluppo nelle politiche di contrasto ai cambiamento climatici. E’ quanto si apprende da fonti vicine ai negoziati.

Accordo su clima, tetto entro 1,5 gradi

Il G20 avrebbe raggiunto un accordo sul clima per confermare l’intenzione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. E’ quanto si apprende da fonti vicino al dossier.

Draghi: “Sul clima agiamo ora o rischiamo di fallire”

“O agiamo adesso, affrontiamo i costi della transizione e riusciamo a portare la nostra economia su un percorso più sostenibile. Oppure rimandiamo l’azione, paghiamo un prezzo molto più alto in seguito e rischiamo di fallire”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi aprendo la seconda giornata dei lavori del G20 che avrà al centro il clima. “Alcuni di noi si chiedono perché stiamo portando il nostro obiettivo climatico da 2 gradi a 1,5 gradi. Come mai? Perché lo dice la scienza. Dobbiamo ascoltare gli avvertimenti provenienti dalla comunità scientifica globale; affrontare la crisi climatica in questo decennio; e onorare l’Accordo di Parigi e l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030”, ha aggiunto Draghi.

Principe Carlo: “Cop26 ultima chance, tradurre parole in fatti”

“La Cop26 che inizia domani è ultima chance” che abbiamo per affrontare la crisi climatica, “dobbiamo tradurre le parole in fatti”, “sono in gioco il futuro dell’umanità e della natura e dobbiamo approfittare di questa opportunità per lanciare un piano di ripresa verde” per salvare il pianeta, “il settore privato è qui ed è pronto a giocare un ruolo significativo”. Lo ha detto il principe Carlo intervenendo al summit G20 in corso a Roma.

Bilaterale tra Johnson e Macron su diritti di pesca

Il bilaterale tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente francese Emmanuel Macron alla Nuvola, a margine del summit G20 in corso a Roma. L’incontro arriva dopo le tensioni tra i due Paesi sui diritti di pesca nel Canale della Manica.

Draghi, oggi bilaterali con Trudeau e ministro esteri cinese Wang Yi

A margine della seconda giornata del G20 oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi avrà alle 13.10 un incontro bilaterale con il Primo Ministro del Canada, Justin Trudeau e a seguire un faccia a faccia con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica popolare cinese, Wang Yi.

Sanchez, nostra transizione verde sia equa per avere successo

“La transizione ecologica per avere successo deve anche essere giusta, proteggere i cittadini”. Così Pedro Sanchez, presidente del governo spagnolo, spiega la ricetta di Madrid nella sfida ai cambiamenti climatici in un’intervista a Repubblica. “Il summit del G20 è un foro strategico per affrontare la ricostruzione dopo la pandemia – prosegue Sanchez – ma è cruciale che ciò avvenga facendo attenzione ai diritti degli individui, dal cyber alla Salute”. È un approccio che “va incontro ai cambiamenti in atto” e può distinguere le “forze socialdemocratiche in Nordamerica come in Europa”. Il premier parla anche di difesa europea, nuove intese sull’immigrazione e riforma del Patto di stabilità: “Italia e Spagna possono essere il motore del cambiamento in Europa”.

Principe Carlo, su clima serve azione urgente, responsabilità schiacciante

Un’azione urgente sul clima è “cruciale”, “finalmente sto percependo un cambiamento negli atteggiamenti e la costruzione di uno slancio positivo”. E’ quanto dirà oggi il principe Carlo al vertice del G20. Sua Altezza Reale parlerà al centro conferenze La Nuvola, a Roma, su invito del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. L’invito è un riconoscimento del lavoro pluridecennale del principe di Galles a sostegno delle attività di contrasto alla crescente crisi ambientale dovuta al cambiamento climatico. Carlo sottolineerà che i leader mondiali hanno una “responsabilità schiacciante verso le generazioni future”. Aggiungendo che, “è impossibile non sentire le voci disperate dei giovani che vedono voi (i leader del G20) come gli amministratori del pianeta, tenendo il loro futuro nelle vostre mani”. Sua Altezza Reale sarà accompagnato alla sessione speciale del G20 da Brunello Cucinelli, CEO italiano e da Brian Moynihan, co-presidente dello SMI. Lo SMI è composto da più di 300 CEO e la sua missione è quella di sbloccare l’impegno e il potenziale delle imprese per fornire soluzioni alla crisi climatica globale. Il Principe di Galles è arrivato a Roma sabato sera. Ieri ha partecipato al ricevimento e alla cena offerti dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale.

Per Johnson e la moglie Carrie Symonds visita privata a Fori imperiali

Questa mattina il primo ministro britannico Boris Johnson ha visitato privatamente i Fori imperiali con la moglie Carrie Symonds. Dopo la visita, il premier ha raggiunto gli altri leader alla Fontana di Trevi per il lancio della monetina.

Biden, giornata produttiva, global minimux tax punto di svolta

“Oggi al G20 è stata una giornata di riunioni produttiva. La Global Minimum Tax, di cui abbiamo discusso oggi, è un punto di svolta per i lavoratori, i contribuenti e le imprese americane. Non vedo l’ora che arrivi il secondo giorno”. Così il presidente Usa Joe Biden in un tweet.

