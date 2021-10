L’incontro con il Santopadre si è invece svolto nella biblioteca apostolica

(LaPresse) Incontro in Vaticano tra Papa Francesco e il presidente sudocreano Moon Jae-In, giunto nella Capitale per partecipare al G20. Al suo arrivo, Moon è stato accolto nel Cortile di San Damaso da padre Leonardo Sapienza, Reggente della Casa Pontificia. L’incontro con il Santopadre si è invece svolto nella biblioteca apostolica.

Moon regala al Papa una croce col filo spinato

Papa Francesco ha avuto un colloquio a porte chiuse con il presidente sudcoreano Moon di 25 minuti, dalle 10.25 alle 10.50. Il Papa ha donato al presidente una medaglia in bronzo raffigurante il progetto originario del Bernini per Piazza San Pietro, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Il presidente ha ricambiato con una croce realizzata con il filo spinato proveniente dalla zona demilitarizzata al confine con la Corea del Nord.

