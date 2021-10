Joe Biden arrivato nella notte nella Capitale, stamattina l'incontro col Papa

Una Roma blindata si prepara ad accogliere 20 capi di Stato di tutto il mondo, con first lady al seguito. E mentre si attende l‘apertura ufficiale del G20 di sabato alla Nuvola di Fuksas, nel quartire dell’Eur, sarà oggi il centro storico della capitale il sorvegliato speciale. Tanti gli appuntamenti in agenda dai più solenni ‘bilaterali’ al Quirinale, palazzo Chigi e Vaticano, fino allo shopping di moglie e compagne dei leader per via Condotti e via del Corso.

Biden, primo incontro con Papa Francesco

Sarà Papa Francesco a dare il via agli incontri. In Vaticano, Bergoglio si prepara a ricevere il presidente sudcoreano Moon Jae-in, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il premier dell’India Narendra Modi. Il primo ad arrivare a Palazzo apostolico, alle 10.30 di domani, sarà il leader cattolico Moon, alla prima delle sue tre tappe in Europa. Con Francesco che, secondo il portavoce presidenziale Park Kyung-mee, affronterà i temi della pace tra le due Coree e degli sforzi contro la pandemia. Subito dopo, alle 12, Francesco riceverà Biden, secondo presidente cattolico degli Stati Uniti, dopo John Kennedy. Con l’americano Bergoglio dovrà trattare il nodo dell’aborto, in vista dell’imminente voto dei vescovi sul documento sull’eucaristia per i politici cattolici favorevoli all’interruzione di gravidanza. Modi è atteso sabato mattina alle 8.30. Si tratta della prima visita in Vaticano del leader nazionalista indù, a capo del governo dal 2014.

I capi di Stato da Mattarella, nel pomeriggio vedranno Draghi

Da via della Conciliazione, il corteo delle delegazioni – sotto l’attento occhio del sistema di sicurezza completo per l’occasione di cecchini e droni – si sposterà a palazzo del Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà infatti domani il presidente Biden, il Sultano del Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, in qualità di Presidente di turno dell’ASEAN, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. I bilaterali si svolgeranno nel pomeriggio e trattandosi di visite di cortesia, non saranno seguiti da dichiarazioni alla stampa. Da Mario Draghi, invece, si susseguiranno, sempre nel pomeriggio, prima Biden (15,20), poi Modi (17.15), infine alle 19.00 il Guterres. Il faccia a faccia più atteso resta comunque quello di sabato mattina, quando il premier incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E’ il primo colloquio tra i due dopo le tensioni seguite dalle parole di Draghi, che aveva definito il leader turco “un dittatore”.

Non solo politica e strategie globali. Roma diventerà per tre giorni il centro del mondo, anche per mondanità. Non è un caso che domenica mattina tutti i leader presenti passeggeranno nel centro della città ammirando i capolavori che offre la città eterna. Anche per le first lady è stato organizzato un ricco programma di visite. Sabato mattina ingresso esclusivo al Colosseo con passeggiata ai Fori Imperiali e ai Musei Capitolini. Nel pomeriggio è prevista invece la cappella Sistina e a seguire shopping tra le vie del centro di Roma. Domenica, infine, il Campidoglio e per chiudere in bellezza una foto opportunity a fontana di Trevi.

