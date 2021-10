A metà giornata affluenza in calo rispetto al primo turno

Urne aperte fino alle 23 in 65 Comuni italiani dove si vota oggi e domani per il ballottaggio delle amministrative. Domani i seggi chiudono alle 15. Alle 12 l’affluenza era in calo rispetto al primo turno, che è stato il 3 e 4 ottobre: su oltre 5 milioni di persone ha votato il 9,73% degli aventi diritto. Gli occhi sono puntati soprattutto su Roma, Torino e Trieste, le principali città dove si attendono i risultati. Al primo turno nella capitale il candidato di centrodestra Enrico Michetti era in leggero vantaggio sull’avversario Roberto Gualtieri mentre a Torino Lo Russo era davanti al candidato di destra Damilano. Più netto il disacco del candidato di centrodestra a Trieste, Dipiazza, che al primo turno era oltre il 45%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata