Il candidato sindaco del Centrosinistra al seggio per il ballottaggio

Urne aperte per i ballottaggi che coinvolgono 65 Comuni, tra cui Roma, Torino e Trieste. Alle urne circa 5 milioni di italiani. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Il candidato sindaco del Centrosinistra, Stefano Lo Russo, si è presentato ai seggi per il voto. Lo Russo, che ha votato nel seggio della Scuola elementare Montale in via Ada Negri, è in lizza con il candidato del Centrodestra Paolo Damilano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata