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domenica 26 aprile 2026

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Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il racconto reporter Ap: "Gran trambusto, ci siamo trovati tutti a terra"

LaPresse
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“La cena era appena iniziata. Il Presidente e la First Lady erano appena stati accompagnati nella sala. Pochi minuti dopo, gli ospiti erano alle prese con la prima portata quando si è scatenato un gran trambusto”. Inizia così a raccontare la serata dell’hotel Hilton di Washington con gli spari a pochi metri dal presidente americano, Aamer Madhani, giornalista di Ap che era presente alla serata di gala. Un 31enne originario della California, poi arrestato, ha aperto il fuoco nella lobby dell’albergo ferendo un agente del secret service. “Eravamo tutti lì, tutti i giornalisti, tutti gli ospiti, tutte le personalità di spicco erano a terra – ha continuato – I servizi segreti si sono mossi molto, molto rapidamente”.