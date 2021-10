La leader di Fdi a margine della chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti a Campo de' fiori

“Io ritengo che il green pass sia sbagliato e il modo con cui il governo ha gestito questa vicenda ha contribuito ad aumentare la tensione. Non sarebbe stato più ragionevole dire: noi crediamo nei vaccini e vi convinceremo, fidatevi di noi e soprattutto garantiremo a tutti i tamponi gratuiti. Prima la confusione e poi l’imposizione, questo alza il livello dello scontro anche da chi non è no vax come me”. Giorgia Meloni a margine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti a Campo de’ fiori a Roma.

