Il figlio del cofondatore pentastellato Gianroberto: "L'altro giorno Grillo chiedeva quanti sono gli iscritti, nessuno gli ha risposto"

La partecipazione dal basso nel Movimento 5 Stelle in questa fase costituente? “L’altro giorno ho visto che Grillo chiedeva quanti sono gli iscritti e nessuno gli ha risposto. È particolare che non ci sia un organo del movimento che sappia quanti sono gli iscritti nonostante siano diminuiti parecchio. È una situazione che non interpreta quello che era il movimento originario: partecipazione, apertura e trasparenza”: così l’imprenditore Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto, a margine della presentazione del suo libro ‘Gli algoritmi del potere’ a Roma.

