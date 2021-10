La ministra dell'Interno al question time alla Camera sugli scontri del 9 ottobre a Roma: "Scioglimento Forza Nuova complesso, mozione al vaglio"

Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, non è stato arrestato prima dell’assalto alla Cgil per “evitare reazioni violente”. E’ la versione dei fatti data dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al question time alla Camera sulla gestione della manifestazione dello scorso 9 ottobre a Roma. Parole che hanno scatenato la dura reazione di Giorgia Meloni, che ha giudicato la risposta della titolare del Viminale “offensiva delle forze dell’ordine, delle persone che vogliono manifestare pacificamente e di questo parlamento che non è fatto di imbecilli”.

La leader di Fdi ha tuonato: “lei sapeva e non ha fatto nulla”. E “se fino a ieri potevamo pensare che il problema fosse una sua sostanziale incapacità, oggi la tesi che ci viene a raccontare in quest’aula è un’altra”, ha proseguito. “Quanto accaduto sabato è stato calcolo, è stato volutamente permesso. Questo ci riporta agli anni più bui della storia italiana”, ha accusato Meloni. “Siamo tornati alla strategia della tensione”.

Lamorgese – in Aula il prossimo 19 ottobre per riferire sulla gestione dell’ordine pubblico durante la manifestazione – ha anche spiegato che lo scioglimento delle organizzazioni eversive è “un tema di estrema complessità e delicatezza”, assicurando però che “la questione è attualmente all’attenzione del governo”.

Intanto oggi i carabinieri del Nucleo informativo del comando provinciale di Roma hanno identificato e denunciato altre 24 persone in stato di libertà, dopo aver visionato i filmati delle telecamere registrati durante la manifestazione ‘No Green pass’ dello scorso sabato nella Capitale. Sono tutti accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso, radunata sediziosa in concorso e manifestazione non autorizzata. Di questi, 15 hanno preso parte all’assalto della sede della Cgil: risponderanno anche di occupazione di edificio, devastazione e danneggiamento.

