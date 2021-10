La leader di Fratelli d'Italia all'attacco della ministra dell'Interno alla Camera

(LaPresse) “Quello che è accaduto sabato è stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni più bui della storia d’Italia”. Giorgia Meloni va all’attacco del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese durante il question time alla Camera sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni No Green pass del 9 ottobre a Roma. “Lei ci dice che sapeva e non ha fatto nulla”, le parole della leader di Fratelli D’Italia replicando all’intervento del capo del Viminale. Lamorgese aveva spiegato poco prima che il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, già destinatario di Daspo e sorvegliato speciale, non era stato fermato preventivamente per evitare i rischi di reazioni violente da parte dell’uomo e dei suoi “sodali”.

