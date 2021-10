Così il sindaco di Milano ad un evento elettorale a Roma

(LaPresse) “Secondo me, anche se è un paradosso” l’alleanza del centrosinistra “deve essere ancora più larga” . “Arrivare al 40%-43% è una impresa. Se oggi uno contasse i voti del Pd, quelli del M5S e quelli della parte di centro non ci si arriva neppure. Credo nel fatto di allargare, non ci vuole paura ma solo personalità per gestirla”. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano appena rieletto, sull’allargamento delle alleanze nel centrosinistra. Sala ha accompagnato oggi il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri in alcune iniziative elettorali.

