Lo ha dichiarato il sindaco di Milano a margine di un evento nella capitale con il candidato sindaco di Roma per il Centrosinistra Roberto Gualtieri

(LaPresse) “Su Expo, come su tutte le grandi manifestazioni, bisogna partire per tempo. Io ho fatto prima l’amministratore delegato e poi il commissario per cinque anni. Se posso dare un consiglio un po’ ‘pro domo mia’ è quello di prendere persone che sono conosciute, ma che hanno un buon livello di indipendenza, come io avevo e ho avuto durante Expo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento nella capitale con il candidato sindaco di Roma per il Centrosinistra Roberto Gualtieri. “Bertolaso? Non sapevo nemmeno fosse stato proposto, ma servono persone indipendenti. Serve un manager che abbia un’attenzione sociale, che lo voglia fare per l’interesse della comunità, magari uno che ha già ricevuto nella vita e vuole restituire, ma di sicuro dev’essere una persona assolutamente non legata ai partiti”, ha aggiunto Sala.

