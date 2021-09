La leader di Fdi: "Con Salvini un evento insieme prima della fine della campagna elettorale"

(LaPresse) “Puntiamo alla vittoria, non penso che a Milano il risultato sia scritto“. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni oggi in Duomo a Milano per la campagna elettorale delle amministrative, a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo. “Non penso che tutti siano così contenti dell’amministrazione Sala” ha detto Meloni sottolineando che prima della fine della campagna ci sarà un evento insieme al leader della Lega Salvini.

