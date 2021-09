Il sindaco di Milano: "Non è vero che siamo forti in centro e le prendiamo in periferia"

“Non sto a commentare, io non ne avrei di No Vax in giunta. Dopodiché lui è libero di dire e fare quello che vuole”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo che il ieri il candidato di centrodestra Luca Bernardo, aveva aperto alla possibilità di avere nella sua squadra assessori No Vax. “Non è vero che siamo forti in centro e le prendiamo in tutti i quartieri periferici. Dipende da quartiere a quartiere e di fatto, al di là dei flussi elettorali, ci sono quartieri che sono migliorati molto”, ha concluso Sala.

