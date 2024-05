Il ministro degli Esteri: "È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano"

Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, rientra in Italia. Dopo l’arrivo nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, Forti sarà poi portato nel carcere di Verona, per espletare le successive procedure.

“Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche, con una grande azione del governo, certamente, ma anche della nostra diplomazia. È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano. Ci sembra una scelta giusta. È una scelta che tutela l’interesse di un cittadino italiano che, avendo tra l’altro un comportamento ineccepibile come detenuto negli Stati Uniti, può continuare a essere un detenuto modello anche in un carcere italiano” ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul rientro in Italia di Chico Forti.

