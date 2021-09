Così il presidente del M5S dopo l'incontro al Mite con il ministro della Transizione ecologica

(LaPresse) “Con Cingolani abbiamo affrontato anche il tema del nucleare e abbiamo avuto garanzie che l’Italia non abbraccerà l’energia atomica. Quindi no al nucleare perché è questa la scelta fatta dagli italiani con il referendum, ed è questa la sensibilità politica che esprime il M5S. L’energia atomica più costa moltissimo e non avrebbe senso in questo momento orientarsi verso una politica a favore del nucleare”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro avuto nella sede del Mite con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

