L'ex premier dopo un incontro con il ministro Cingolani

(LaPresse) “Salvini può trasferirsi in Francia dove hanno fatto la scelta nucleare e asseconderanno anche il nucleare delle nuove generazioni”. Così Giuseppe Conte dopo il confronto con il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a Roma. “Decida dove andare ma non fatemi queste domande, poi rischio di diventare scortese nei confronti di un’altra forza politica e sapete che a me le polemiche non interessano” ha aggiunto quando i giornalisti gli hanno posto ulteriori domande.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata