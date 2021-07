La Guardasigilli ribadisce: "Riforma va fatta, c'è nesso strettissimo con benessere sociale"

“Che nesso c’è tra chiederci la riforma del processo civile e penale e la concessione dei finanziamenti del Recovery Plan? Perché c’è un nesso strettissimo tra il benessere sociale e la giustizia che funziona”. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervendo a un convegno al Palazzo di Giustizia di Napoli. “Io credo che siamo di fronte a una occasione unica. Non perdiamo il treno del Recovery che sta passando. Non facciamoci intrappolare in quello che è accaduto da decenni sulla giustizia italiana, per cui il punto di vista dei procuratori è diverso da quello degli organi giudicanti, dell’Avvocatura diverso dalla Corte d’Appello, che hanno imprigionato tutte le riforme della giustizia in forze centrifughe che paralizzano l’azione. Non possiamo stare fermi”, ha aggiunto la Guardasigilli.

