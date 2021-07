Il capo politico pentastellato dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "No a soglie di impunità". E conferma l'appoggio al Ddl Zan

“È stato un incontro proficuo, molto cordiale. Ci siamo confrontati su vari temi, sulla situazione politica ed economica in generale. Ho ribadito e anticipato quello che sarà il pieno sostegno, ma ovviamente in continuità, da parte del Movimento Cinque Stelle per quanto riguarda il completamento del piano vaccinale e il sostegno alla politica sanitaria”. Lo ha dichiarato il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Sulla riforma della giustizia “ho assicurato il contributo e l’atteggiamento positivo del Movimento, che si era già distinto aveva lavorato per l’accelerazione dei processi. Anche durante il percorso parlamentare daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi, però quello che ho ribadito e che saremo molto vigili nello scongiurare che si creino soglie di impunità“, ha ha aggiunto Conte, che ha anche confermato l’appoggio del Movimento al ddl Zan contro l’omotransfobia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata