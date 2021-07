Il leader della Lega ribadisce: "Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd"

“Propongo a Enrico Letta, per l’ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Il segretario dem non risponde all’invito. Lo fa il senatore di Leu Francesco Laforgia: “Basta con le provocazioni. La destra non ha mai voluto questa legge. Al massimo vorrebbe stravolgerla, snaturandola. Si voti in aula e ciascuno, a partire da chi l’ha votata alla camera, si assuma fino in fondo le proprie responsabilità”.

