Il ministro della Salute sulla candidatura dell'ex titolare dell'università

“Penso che la candidatura di Gaetano Manfredi sia una straordinaria opportunità per Napoli. È la persona giusta per guidare Napoli in un tempo nuovo, con serietà, sobrietà, capacità e intelligenza. Dobbiamo fare tutto il possibile per far sì che possa avere da subito il miglior risultato per queste elezioni”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un’iniziativa politica a Napoli a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi.

