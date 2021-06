Il candidato del centrosinistra a Napoli: "Chi mi sostiene si riconosce nel programma"

Gaetano Manfredi, candidato a sindaco di Napoli per il centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle, si dice tranquillo rispetto al momento difficile che attraversano i grillini. “Il mio programma si basa sulle cose concrete da fare per la città, chi mi sostiene e si riconosce in esso lo farà fino alla fine”, ha detto l’ex ministro dell’Università e della Ricerca del governo Conte 2, a margine di un’iniziativa politica con il ministro della Salute Roberto Speranza nel capoluogo partenopeo.

