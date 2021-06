Martedì 15 giugno anche Giuseppe Conte a Napoli per lanciare candidatura dell'ex ministro

(LaPresse) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha confermato che “il M5S è compatto nel sostenere Manfredi“, il candidato sindado del centrosinitra a Napoli. “Lo sosterremo pienamente per le comunali, è in grado di rilanciare una città che non ha niente da invidiare a tutto il mondo”, ha aggiunto. Di Maio ne ha parlato a margine della consegna del premio Euromediterraneo, organizzato dall’Accademia Ercolanese, a Ercolano. Il ministro ha poi annunciato che la campagna a sostegno di Manfredi verrà lanciata da Giuseppe Conte il prossimo 15 giugno a Napoli. Per quanto riguarda le alleanze, Di Maio ha chiarito che “siamo stati vincenti in tutti i posti dove siamo stati alleati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata