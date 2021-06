Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra di Napoli nel discorso di presentazione della sua candidatura

(LaPresse) “Il Patto per Napoli è un impegno politico serio e sono molto fiducioso che si realizzerà per poter dare una risposta ai problemi della città”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra di Napoli Gaetano Manfredi, nel discorso di presentazione della sua candidatura. “Sappiamo che non si possono risolvere solo a Napoli, altrimenti raccontiamo favole ai cittadini, ma si devono risolvere anche a Napoli – ribadisce l’ex ministro dell’Università -. Abbiamo davanti sfide importanti, una riorganizzazione della macchina comunale, affrontare i temi della riscossione, dobbiamo essere in grado di attrarre investimenti, anche privati. Vogliamo essere messi in condizione di lavorare come le altre città. Non siamo di serie B”.

