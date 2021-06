"Senza dubbio lo sosterrò al massimo perché penso che sia la scelta migliore per la città", ha detto parlando di Manfredi

(LaPresse) “Non ho nessun rimpianto. È vero che in un momento ho pensato alla candidatura a sindaco però senza dubbio, quando sei presidente della Camera, lasciare le istituzioni all’improvviso, anche per andare a lavorare nella città che ami e che vivi, comunque in qualche modo non funziona e non va bene”. Queste le parole del presidente della Camera Roberto Fico intercettato a margine di una visita a San Gregorio Armeno a Napoli. “Io devo portare avanti il ruolo che mi è stato dato nel 2018 e lo porterò fino a fine legislatura, era la strada giusta e quando prendi la strada giusta non hai nessun rimpianto”, ha aggiunto il pentastellato che ha poi parlato del candidato sindaco Gaetano Manfredi: “Senza dubbio lo sosterrò al massimo perché penso che sia la scelta migliore per la città”.

