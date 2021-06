Il sindaco di Milano al Mimo parla anche dei 5 Stelle: "Resti nell'alveo del centrosinistra"

(LaPresse) Beppe Sala non dà nulla per scontato nella corsa elettorale verso le Comunali che si terranno in autunno, anche se manca ancora un candidato sindaco del centrodestra. “A questo punto arriverà ed è bene che ci sia, perché nella tradizione milanese la competizione elettorale è sempre stata accesa. Non do niente per scontato, ma certo, abbiamo un grande vantaggio temporale”, ha dichiarato il sindaco di Milano, a margine dell’inaugurazione del Milano Monza Motor show, in piazza Duomo. Sala ha parlato anche del dibattito interno ai Cinque Stelle: “La mia speranza è che Conte veicoli il Movimento nell’alveo del centrosinistra, senza se e senza ma”, ha sottolineato.

