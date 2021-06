Il sindaco del capoluogo lombardo: "La questione non è auto sì o auto no, ma auto diverse"

(LaPresse) – Inaugurato oggi a Milano MiMo, il Milano Monza Motor show. Alla cerimonia di avvio della manifestazione che porta in Lombardia il ‘Salone dell’auto’ è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala che ha parlato di mobilità green. “La questione non è auto sì o auto no ma auto diverse”, ha sottolineato il primo cittadino milanese. “E’ chiaro che gli sviluppi sull’elettrico e non solo siano importanti e questa manifestazione va in questa direzione”, ha aggiunto Sala. “L’altra cosa che rappresenta è lavoro e il settore automotive è un settore importante”, ha sottolineato il sindaco del capoluogo lombardo.

