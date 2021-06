L'esponente radicale con Matteo Salvini in Cassazione per depositare le firme

“Dal 1969 abbiamo cominciato a manifestare qui all’apertura dell’anno giudiziario per una giustizia giusta e oggi ringraziamo Matteo Salvini perché ci aiuta ad alzare ancora una volta questo striscione e questa volta sarà la volta buona, perchè anche in Parlamento ci sarà qualcuno che difenderà gli interessi dei cittadini”. Lo ha dichiarato Maurizio Turco dei Radicali prima di entrare in Cassazione per depositare le firme dei referendum per la riforma della Giustizia, assieme al leader della Lega.

