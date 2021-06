La senatrice leghista: "Riforme non hanno nulla a che fare con i referendum"

“Questo referendum è a favore della magistratura perchè la stragrande maggioranza dei magistrati sono persone per bene che non ne possono più di quello che sta accadendo, che incide sulla loro credibilità”. Così Giulia Bongiorno prima di entrare in Cassazione per depositare le firme del referendum sulla Giustizia insieme ai Radicali. “Seconda cosa la riforma Cartabia: per ora abbiamo in Parlamento riforme che non hanno a che nulla a che fare con i referendum. Chi parla di scontro lo fa strumentalizzando, non c’è nessuno scontro” ha aggiunto.

