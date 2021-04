Così la leader di FdI durante l'iniziativa a Roma

(LaPresse) Manifestazione dei Fratelli d’Italia in piazza Montecitorio a Roma per sensibilizzare sul problema della tossicodipendenza. “Parlamentari di Fratelli d’Italia oggi in piazza Montecitorio effettueranno tutti il test antidroga. un modo per accendere i riflettori sulle dipendenze in Italia tema questo assolutamente abbandonato dalle istituzioni – ha spiegato la leader di FdI – E’ una situazione fuori controllo, il fondo per la tossicodipendenza non viene rifinanziato da oltre 10 anni è arrivato Mario Draghi e ha deciso di affidare questo tema alla ministra per le politiche giovanili Dadone che si è distinta negli anni per aver sottoscritto politiche di legalizzazione delle droghe leggere. Secondo noi è un approccio sbagliato, abbiamo contestato questa scelta, il ministro Dadone ha sfidato i parlamentari che la contestano a fare il test anti droga, mi aspetto ora che vengano anche tutti i parlamentari Cinque Stelle”.

