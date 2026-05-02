È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di F1 aveva 59 anni

È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro. A darne notizia la famiglia in un comunicato: “È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto. Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente”.

Su invito del presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, in occasione di tutte le gare in programma nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del plurimedagliato di ciclismo paralimpico.

Zanardi ha trasformato la percezione della disabilità in Italia ed è stato uno degli sportivi più forti e vincenti degli ultimi decenni. Un uomo che non si è mai fermato a guardare indietro, ma ha sempre alzato l’asticella, fissando nuovi limiti. Dopo l’esperienza in Formula 1, ha scritto pagine memorabili nell’automobilismo americano, conquistando due titoli CART nel 1997 e nel 1998 e 15 vittorie nella serie. Dopo l’incidente del 2001 ha saputo reinventarsi nell’handbike, diventando uno dei simboli assoluti dello sport paralimpico: a Londra 2012 vinse due ori e un argento, mentre a Rio 2016 conquistò altri due ori e un argento, confermando una grandezza capace di andare oltre il risultato, oltre la pista e oltre la strada.

Meloni: “L’Italia perde grande campione e uomo straordinario”

L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza… pic.twitter.com/nxqMtAlhjk — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 2, 2026

“L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. A nome mio e del governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani: “Ha insegnato a tutti cosa significa non arrendersi mai”

Alex Zanardi ha insegnato a tutti cosa significa non arrendersi mai. Un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita, che resterà nel cuore degli italiani.



Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. pic.twitter.com/hTsI82F8eF — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 2, 2026

“Alex Zanardi ha insegnato a tutti cosa significa non arrendersi mai. Uno straordinario esempio di forza, dignità e amore per la vita, che rimarrà nei cuori degli italiani. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

La Russa: “Esempio di forza e determinazione”

È con sincero e profondo dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, straordinario esempio di forza, coraggio e determinazione. Un grande campione italiano, capace di trasformare le difficoltà in un messaggio di speranza per tutti. Alla sua famiglia… — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) May 2, 2026

“È con sincero e profondo dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, straordinario esempio di forza, coraggio e determinazione. Un grande campione italiano, capace di trasformare le difficoltà in un messaggio di speranza per tutti. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica”. Così sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Fontana: “Scomparsa lascia vuoto carico di commozione”

“La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto carico di commozione. È stato molto più di un campione: un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita. Il suo sorriso e il suo coraggio resteranno per sempre una lezione per tutti noi. Ciao Alex!” Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana sui social.

La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto carico di commozione. È stato molto più di un campione: un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita. Il suo sorriso e il suo coraggio resteranno per sempre una lezione per tutti noi.

Ciao Alex! pic.twitter.com/58LKbCRJQM — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) May 2, 2026

Locatelli: “Ha trasformato difficoltà in forza e opportunità”

“Un grande esempio che ci lascia. Alex Zanardi ha dimostrato con la sua vita cosa significano determinazione, coraggio e capacità di rialzarsi anche davanti alle prove più difficili. Dallo sport ai messaggi che ha saputo trasmettere a tutti noi, resta il segno di una persona che ha saputo guardare sempre avanti, trasformando le difficoltà in forza e opportunità. Un pensiero alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”. Lo comunica sui social la ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli commentando la morte di Alex Zanardi.

Schlein: “Scomparsa lascia vuoto nello sport e nel cuore del Paese”

“La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto profondo nello sport italiano e nel cuore di tutto il Paese. Con la sua forza, la sua tenacia e la sua umanità ha saputo trasformare le prove più dure della vita in un messaggio di coraggio e speranza per tutte e tutti. È stato un esempio straordinario di dignità, determinazione e amore per la vita. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie personali e di tutta la comunità del Partito Democratico”. Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Bignami (FdI): “Scompare un esempio e modello”

“Apprendo con tristezza della scomparsa di Alex Zanardi, un uomo diventato simbolo dello sport e del paralimpismo dopo il tragico incidente. Di lui rimane la splendida lezione di vita, di colui che nelle avversità e nel dramma ha avuto la forza di rialzarsi. Un esempio, un modello e sono ancora più orgoglioso che questo inno alla vita sia arrivato da un bolognese. A lui ed alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

Centinaio (Lega): “Ci ha insegnato a vivere fino in fondo”

“Con enorme tristezza diamo l’addio ad Alex Zanardi. In lui il dolore si è fatto forza, speranza, coraggio. Sempre con il sorriso e con umiltà, ci ha mostrato che grande dono è la vita e ci ha insegnato a viverla fino in fondo. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie condoglianze”. Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

Buonfiglio: “Perdiamo un grande campione e un grande uomo”

Lo sport italiano piange la scomparsa di Alex Zanardi. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la memoria dell’ex pilota, inimitabile campione dello sport. Il presidente del Coni, interpretando i sentimenti dell’intero movimento sportivo, si unisce al cordoglio della famiglia: “Perdiamo un grande campione e un grande uomo, capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà della vita. Alla sua famiglia va il cordoglio più sincero mio e del Coni“.

De Sanctis: “Emblema mondiale del nostro movimento paralimpico”

“Sono vicino alla famiglia, lo sono da sempre. Alex è stato un personaggio mediatico oltre che sportivo importantissimo per il movimento paralimpico, quello che ha dato il primo grande slancio al nostro mondo. Me lo ricordo a Londra, dopo l’incidente, ero capomissione quando lui ha alzato la sua handbike e poi ha bissato l’oro, a Londra e poi a Rio. Poi tutto quello che ha vissuto, una vita incredibile, incidenti, morti e rinascite”. Lo dice a LaPresse il presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, commentando la morte di Zanardi. “Rimarrà sempre nei cuori di tutti, un emblema mondiale del movimento, avrebbe potuto ricoprire qualunque ruolo nel nostro movimento e in tutti i settori. Al di la delle doti agonistiche, le doti umane, un grande comunicatore. Ha fatto tanto e rimarrà nell’animo di chi l’ha conosciuto”, aggiunge De Sanctis.

Pancalli: “Esempio e motore per tutti, sarebbe stata ottima guida del Cip”

“Voglio ricordare tutti i momenti straordinari vissuti insieme, io da presidente e lui da atleta, le tante chiacchierate private che abbiamo fatto parlando dei nostri figli e dei progetti, oltre che del futuro del nostro movimento. Sarebbe stato una ottima una meravigliosa guida per il Comitato paralimpico“. Così al telefono con LaPresse l’ex presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, commentando la scomparsa di Alex Zanardi. “Conserverò di lui l’abbraccio dopo la sua medaglia a Rio 2016. Un esempio per tutti e uno straordinario motore e acceleratore della nostra famiglia paralimpica. Ha sempre dato un grandissimo contributo fuori e dentro il campo”, aggiunge.

Dagnoni: “Ha regalato gioia e felicità”

Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni ha espresso ai familiari di Zanardi il suo più profondo cordoglio, anche a nome del Consiglio federale, del Segretario generale Marcello Tolu e di tutta la grande famiglia del ciclismo: “Alex ha saputo trasformare la cultura del nostro Paese, ha regalato gioia e felicità alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e speranza a tante persone in Italia e nel mondo. Credo che questi siano i successi più importanti, ancora più dei suoi numerosi e incredibili successi sportivi. Senza di lui siamo tutti un po’ più soli. Resta il suo sorriso, eredità imperitura e sprone a non mollare mai, a guardare alla vita con gli occhi e la gioia di un bambino”.

Ssc Napoli: “Esempio di resilienza che ha mostrato amore per la vita”

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 2, 2026

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell’automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita“. Lo si legge sull’account X della Società Sportiva Calcio Napoli.