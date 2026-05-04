Curling, il team Constantini annuncia la separazione: “Prendiamo strade diverse”

Il Team Constantini annuncia lo scioglimento, la squadra che ha fatto le fortune del curling femminile e che comprendeva Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis, ha comunicato la propria fine con un post sul proprio profilo instagram.

“Dopo anni di impegno, crescita e momenti indimenticabili, la nostra squadra ha raggiunto traguardi straordinari – tra cui il punto più alto del curling femminile italiano e il ruolo di Vice Campionesse Europee. Guardandoci indietro, siamo profondamente grate per il cammino che abbiamo percorso insieme: ogni sfida, ogni vittoria e ogni momento condiviso, hanno reso questo viaggio unico e indimenticabile. Ora è tempo di aprire un nuovo capitolo. La squadra ha deciso di intraprendere strade diverse e seguirà nuovi percorsi. Un grazie di cuore ai nostri sponsor, alle nostre famiglie e a tutte le persone che ci hanno sostenuto in questo percorso. Grazie per aver fatto parte della nostra storia”