Alex Zanardi, l’omaggio dei media stranieri. La Bbc: “Ha ispirato milioni di persone”

La notizia della morte di Alex Zanardi viene riportata sui media di tutto il mondo. Commovente l’omaggio della Bbc che nell’articolo dedicato all’ex campione di automobilismo e ciclismo paralimpico lo definisce “un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone”.
Il Guardian, dal canto suo, mette in luce come Zanardi dopo il terribile incidente nel settembre 2001 sul circuito del Lausitzring in Germania “si è rifiutato di porre fine alla sua carriera sportiva” dedicandosi al paraciclismo dove è diventato “uno degli atleti di maggior successo”.
Anche in Argentina si parla di Zanardi. Per il Clarin l’atleta italiano è stato “una leggenda dello sport e il simbolo del superamento delle avversità”. Un pensiero condiviso pure dal quotidiano spagnolo Marca che passa in rassegna tutte le sue vittorie in quella che viene definita “una vita segnata dalla tragedia“.