Milano, frenata improvvisa della metro M1: almeno 5 feriti

A Milano la linea della metropolitana M1 è sospesa tra Pagano e Cairoli a causa di una frenata improvvisa che il macchinista di un treno ha eseguito per evitare un tentativo di suicidio. Lo comunica Atm spiegando che in questo momento sta dando assistenza ad alcuni passeggeri rimasti contusi a causa della frenata. A Cadorna non si cambia con M2. Almeno 5 persone che erano a bordo della metropolitana M1, la linea rossa, sono rimaste contuse a causa della brusca frenata del convoglio alla fermata Cadorna, stamane alle 8.39. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu 118, che ha prestato le prime cure e soccorso anche la persona che ha tentato il suicidio. Al momento non si registrano feriti gravi.

È ripresa su tutta la linea e in entrambe le direzioni la circolazione della metropolitana M1, la rossa, ferma stamani per una brusca frenata da parte del macchinista per una persona ferma sui binari. Il macchinista ha attivato la frenata d’emergenza per la persona che, come ricostruito, avrebbe tentato di togliersi la vita. La velocità della metro, in quel momento quasi tutta in banchina, non era troppo elevata, cosa che ha consentito di contenere il numero dei passeggeri rimasti lievemente contusi.