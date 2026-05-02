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sabato 2 maggio 2026

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Alex Zanardi, una vita tra successi, cadute e rinascite – FOTO

Alex Zanardi, una vita tra successi, cadute e rinascite – FOTO
Alex Zanardi mostra la medaglia vinta dopo aver tagliato per primo il traguardo della Milano City Marathon nel 2011. (Foto: Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
Redazione
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Alex Zanardi alza il trofeo dopo aver vinto il Grand Prix di Cleveland. Era il 1997. (AP Photo/Amy Sancetta, File)
I piloti Jimmy Vasser, a sinistra, e Alex Zanardi, a destra, ricevono i complimenti di Chip Ganassi (al centro) dopo la fine del Bosch Grand Prix nel 1998. (AP Photo/Chris Gardner, file)
15 settembre 2001: l'auto di Alex Zanardi prende fuoco dopo una collisione con il canadese Alex Tagliani sul circuito di Lausitzring, in Germania. L'incidente è tanto grave da costare a Zanardi entrambe le gambe. (Foto: Matthias Hiekel/picture-alliance/dpa/AP Images)
Alex Zanardi in conferenza stampa al Trauma Center di Berlino dopo l'incidente del 2001 in cui perse entrambe le gambe. (AP Photo/Jockel Finck)
Alex Zanardi al Trauma Center di Berlino nei mesi successivi all'incidente. (AP Photo/Jockel Finck)
Alex Zanardi in Germania durante la promozione del suo libro "Non fermarsi" nel 2004. (AP Photo/ Jan Bauer)
Alex Zanardi poco prima di una gara sul circuito di Daytona Beach, in Florida, nel 2018. (AP Photo/Mark Long)
Alex Zanardi esulta dopo la vittoria della medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra 2012. (AP Photo/Alastair Grant, File)
Zanardi alle prese con l'Ironman nel 2015. (Marco Garcia/AP Images for IRONMAN)
Il sorriso di Alex Zanardi dopo la vittoria dell'argento nella corsa su strada maschile H5 ai Giochi Paralimpici di Rio 2016. (AP Photo/Mauro Pimentel)
Alex Zanardi e il resto della delegazione paralimpica vengono ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i Giochi di Rio 2026. (Foto: Ufficio Stampa Quirinale/Fabrizio Porrozzi)
Alex Zanardi sfila sulla passerella di Emporio Armani con la tuta sportiva presentata per la stagione primavera-estate del 2020. (AP Photo/Luca Bruno, File)
La folla radunata davanti all'ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena, dove Zanardi è stato ricoverato in seguito al secondo incidente di cui è rimasto vittima nel giugno 2020. (Foto: Alessandro La Rocca/LaPresse)

Un uomo, due terribili incidenti, la forza di rialzarsi nonostante tutto. L’esempio che lascia Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 scomparso nella tarda serata del 1 maggio a soli 59 anni, racconta di una vita vissuta come incarnazione del coraggio. Dai primi successi su kart agli inizi degli Anni Novanta, passando per il terribile incidente del settembre 2001 in cui perse entrambe le gambe e per il riscatto paralimpico con le medaglie vinte a Londra 2012 e Rio 2016, Zanardi non ha mai mollato, lottando anche in seguito allincidente del giugno 2020, quando durante una staffetta di beneficenza in Toscana perse il controllo del suo mezzo, scontrandosi con un camion. In questa fotogallery vi raccontiamo alcuni degli episodi più significativi di una carriera che non ha mai smesso di stupire.

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