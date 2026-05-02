Alex Zanardi, la vita e la carriera di un mito dello sport italiano

Il campione di automobilismo e di handbike è morto all’età di 59 anni

Alex Zanardi è stato un mito dello sport italiano, un inno alla vita, l’incarnazione del coraggio.

Alessandro Leone Zanardi, morto venerdì primo maggio a 59 anni, nasce a Bologna il 23 ottobre del 1966. A 14 anni il suo primo kart, l’inizio di una scalata che lo porta a correre in F1. L’esordio nel 1991 su Jordan, poi il passaggio in Minardi e, successivamente in Lotus. Rimasto senza contratto nel 1995, Zanardi si avvicina al campionato Cart e poi approda in America. Nel 1999 in ritorno in F1 su Williams. Ultimo atto nel Circus dove Zanardi corre per 44 volte portando a casa un solo punto. Nel 2000 il ritorno al Cart.

Nel 2001 il terribile incidente di Lausitzring

Il 15 settembre 2001 l’episodio che cambia la vita di Zanardi o, forse, l’inizio del suo secondo tempo: l’incidente del Lausitzring. A tredici giri dalla fine, dopo aver compiuto la sua ultima sosta, uscendo dai box, dopo aver tolto il limitatore di giri, Zanardi perde improvvisamente il controllo della vettura che, dopo un testacoda, si intraversa lungo la pista, mentre sulla stessa linea sopraggiungevano ad alta velocità Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Il primo riesce a evitare lo scontro, il secondo no e l’impatto fu violentissimo: la vettura di Tagliani colpisce perpendicolarmente la vettura del pilota bolognese all’altezza del muso, dove erano alloggiate le gambe, spezzando in due la Reynard Honda. Zanardi, dopo essere stato in coma, si salva, ma perde le due gambe.

La nuova vita con l’handbike

Nonostante tutto non si arrende e riparte. Più forte. Lo dimostra approcciando il mondo dello sport paralimpico di cui diventa un emblema con la sua handbike. Sei medaglie tra Londra 2012 e Rio 2016. Tante le medaglie conquistate ai mondiali. Sorrisi, successi e quel messaggio a non arrendersi mai, manifesto della sua esistenza. Fino al settembre 2020 quando, il 19 giugno 2020, sempre sulla sua handbike, è coinvolto in un altro incidente: durante una staffetta di beneficenza in Toscana, perde il controllo del suo mezzo, scontrandosi con un camion. Dopo oltre un anno di cure rientra a casa. Ma non si sa più nulla, fino alla notizia della sua scomparsa arrivata la mattina di un sabato di inizio maggio.