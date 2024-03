L'annuncio del Ceo Jean Philippe Imparato

Il futuro di Alfa Romeo sarà una storia tutta italiana. La nuova Stelvio, nel 2025, e la nuova Giulia, nel 2026, saranno concepite, disegnate e prodotte in Italia, nello stabilimento di Cassino, sfruttando le competenze e l’esperienza del team italiano che ha sviluppato le vetture iconiche di Alfa Romeo e la maestria del Centro Stile.

“Giulia e Stelvio saranno due autentici gioielli italiani, esportate in tutto il mondo affermando Alfa Romeo come il marchio premium globale di Stellantis. Le vetture su cui il marchio punta per dimostrare al mondo come Alfa Romeo interpreta la sfida della transizione verso l’elettrico, in totale fedeltà al suo DNA. Giulia e Stelvio saranno vetture d’avanguardia, che porteranno all’esordio tecnologie da primato”, sottolinea Jean Philippe Imparato, Ceo Alfa Romeo. Stelvio sarà la prima vettura di Stellantis equipaggiata con le avveniristiche piattaforme tecnologiche STLA Brain e STLA SmartCockpit, la prima vettura basata sulla piattaforma STLA Large in Europa. Stellantis quindi investe con grande forza sull’Italia: Cassino sarà infatti l’unico stabilimento europeo ad essere dotato della piattaforma STLA Large e l’Italia l’unico paese in Europa a produrre vetture su entrambe le piattaforme STLA Large e STLA Medium.

La piattaforma STLA Large è in grado di supportare molteplici sistemi di propulsione. Nuova Stelvio sarà la prima vettura ad impiegare la tecnologia 800 Volt in abbinamento alla nuova piattaforma STLA Large. La flessibilità intrinseca della piattaforma STLA Large offre agli ingegneri e ai designers la possibilità di definire il passo, la lunghezza complessiva, la larghezza e le altezze totale e da terra. È possibile utilizzare differenti moduli sospensione per soddisfare gli obiettivi prestazionali specifici di ogni veicolo, tra cui la dinamica di guida, la maneggevolezza e il comfort. Gli ingegneri Alfa Romeo, quindi, hanno modulato le dimensioni chiave, come la distanza tra il centro delle ruote anteriori e i piedi del guidatore, gli sbalzi anteriore e posteriore e il pavimento, per perfezionare le capacità e le prestazioni dei veicoli. Saranno disponibili contenuti di prodotto esclusivi che ridefiniranno il rapporto tra i clienti e la loro vettura, innalzando ulteriormente l’asticella del piacere di guida grazie a tecnologie come il controllo attivo del rollio e l’active safety terrain detection. Al tempo stesso l’utilizzo quotidiano sarà estremamente semplice.Con Stelvio debuttano le piattaforme tecnologiche STLA Brain e STLA SmartCockpit. Alfa Romeo ha così la possibilità di interpretare e personalizzare l’esperienza di guida onboard e offboard, a partire dalla dinamica di guida: in un mondo in cui tutti danno istruzioni su tutto, questa piattaforma consentirà ad Alfa Romeo di lasciare al guidatore la possibilità di decidere, con features sempre aggiornate e personalizzabili grazie a all’intelligenza artificiale e agli OTA, con evidenti benefici durante tutto il ciclo di vita del veicolo che si ripercuoteranno anche sul suo valore residuo.- Inoltre, grazie a STLA SmartCockpit, sarà possibile reinterpretare in chiave inedita l’iconico quadro strumenti (cannocchiale) e l’infotainment connesso e con display curvo. L’interazione uomo macchina sarà ridefinita anche tramite tecnologie per la sicurezza, come il pacchetto extended visibility (head up display, night vision, digital mirror) e i più avanzati sistemi di guida assistita.

