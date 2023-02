Svelata la livrea della monoposto per la prossima stagione

Alfa Romeo ha presentato la sua nuova vettura per la prossima stagione di F1. La C43 sfoggia un’audace livrea rossa e nera che prende il posto della combinazione di colori rosso e bianco utilizzata durante le ultime staguioni. Descritta come “aggressiva sopra e sotto la pelle”, la vettura è stata svelata al mondo nel corso di una presentazione congiunta a Zurigo e presso la sede della scuderia a Hinwil, in Svizzera, alla presenza dei piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, che lo scorso anno hanno ottenuto il sesto posto nella classifica costruttori.

Una serie di immagini e video diffusi sui canali social di Alfa Romeo hanno mostrato la C43 che si compone pezzo per pezzo, mentre la Realtà Aumentata ha permesso ai fan di portare l’esperienza del lancio nelle proprie case. Lo scorso inverno nel team c’è stato un cambio ai vertici con il capo squadra Frederic Vasseur passato in Ferrari. Al suo posto Andreas Seidl arrivato dalla McLaren che ha assunto il ruolo generale di CEO, prima che l’amministratore delegato del gruppo Sauber Alessandro Alunni Bravi diventasse il nuovo “rappresentante del team” della squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake)

Alunni Bravi: “Frutto di mesi di lavoro”

Parlando del lancio della C43, Alunni Bravi ha commentato: “Dare vita a un’auto è un processo lungo che tocca ogni reparto di una scuderia, quindi è un momento di grande orgoglio vederla svelata oggi. Abbiamo scelto di farlo davanti ai nostri tifosi, vicino a casa nostra, perché il lancio di una nuova vettura non è solo un momento per dichiarare i propri obiettivi per la stagione a venire. E’anche un momento per restituire qualcosa alle persone che ti hanno sostenuto, sia sulle tribune, davanti alla TV o in fabbrica, ed esprimere la nostra gratitudine per la loro passione e la loro fiducia nel nostro progetto. “La nostra nuova auto è il risultato di mesi di lavoro, ma oggi è solo l’inizio di un viaggio. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, con umiltà e dedizione, per portare le prestazioni in pista. Tutti nel team sono impegnati a raggiungere questo obiettivo e sono fiducioso che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”, ha sottolineato.

Progettata dal direttore tecnico Jan Monchaux e dal suo team, la C43 è una “evoluzione” del suo predecessore, la C42, ma le modifiche regolamentari per il 2023 comportano ancora “diversi aggiornamenti e parti completamente nuove”, mentre il percorso di sviluppo della vettura promette “un ripida curva di miglioramento”.

Monchaux: “Orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto in questi mesi”

Monchaux ha spiegato: “Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto in questi ultimi mesi, perché creare una nuova macchina è sempre uno sforzo enorme da parte del team. Questa vettura è un’evoluzione dell’anno scorso, riflettendo i nuovi regolamenti e introducendo importanti cambiamenti nelle aree in cui abbiamo riscontrato la necessità di miglioramenti”.

La nuova vettura dell’Alfa Romeo scenderà in pista per una sessione di shakedown a Barcellona questa settimana, prima di dirigersi in Bahrain per i test pre-stagionali dal 23 al 25 febbraio, seguiti dall’apertura del 2023 presso la sede di Sakhir una settimana dopo.

Bottas, nuova Alfa Romeo sembra veloce e più ‘cattiva

“Macchina bella, sembra veloce. Amo la livrea, i colori e in un certo senso sembra più ‘cattiva’, vedremo. Ho provato la vettura al simulatore e ho percepito i principali miglioramenti che cercavamo. Stiamo andando nella direzione giusta con il bilanciamento della macchina”. Così a Sky Sport il pilota finlandese dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas, alla presentazione della livrea C43 della nuova Alfa Romeo. “Sarebbe bello lottare per il podio, ovviamente è difficile avere grosse aspettative a questo punto dell’anno ma noi come team dobbiamo puntare ad essere più costanti rispetto all’anno passato e questo ci darebbe molte più opportunità. E se la macchina è buona, mai dire mai. Sarei contento della stagione se riuscissimo a fare nettamente meglio dell’anno scorso, andare a podio e collezionare meno ritiri”, ha concluso

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata